Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Kayserispor canlı izle, Kasımpaşa Kayseri şifresiz izle, Kasımpaşa Kayserispor şifresiz kanal, Kasımpaşa Kayserispor canlı izleme linki ... Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası bugün oynanacak maçlarla sona eriyor. Son maçta Kasımpaşa, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin zirvesinden kopmak istemeyen Kasımpaşa, evinde taraftarı önünde alacağı galibiyet ile yoluna devam etmek istiyor. Sporseverler internette maç ile ilgili 'Kasımpaşa Kayserispor maçı canlı izle, Kasımpaşa Kayseri şifresiz izle, şifresiz kanallar' gibi konuları araştırıyorlar. Bunlara dair detaylar haberimizde

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KASIMPAŞA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Kasımpaşa Kayserispor karşılaşması bugün Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle olacak.

Kasımpaşa Kayserispor AZ TV izle, Kasımpaşa Kayseri maçı İdman TV şifresiz izle gibi konuları araştıran sporseverler ise konuyla ilgili bilgi arıyorlar. Karşılaşma sadece beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Yukarıdaki linkten karşılaşmanın canlı takibini yapabilir, üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Tarkan, Sadiku, Pavelka, Trezeguet, Eduok, Diagne

Kayserispor: Lung, Levent, Atila, Sapunaru, Kana-Bıyık, Mensah, Şamil, Varela, Chery, Deniz, Umut

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, Kayserispor’u konuk edecek. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3’ünü kazanan, 3’ünde berabere kalan ve 8’ini kaybeden Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa’da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Fode Koita ile Özgür Çek’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kalmıştı. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Kayserispor 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa ile Kayserispor 21. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasının kapanış gününde Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip, 21.kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Bugüne kadar 16 kez Süper Lig’de, 4 kez de 2.Lig’de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 7 kez Kayserispor kazandı. 9 maç berabere biterken 4 kez de Kasımpaşa kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Kasımpaşa ise 24 gol kaydetti. Süper Lig’de oynanan 16 maçta 7 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 6 maç da berabere bitti. Süper Lig maçlarında Kayserispor 20 kez, Kasımpaşa ise 21 kez fileleri havalandırdı.