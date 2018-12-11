Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Porto şifresiz izle, Galatasaray Porto canlı izle, Galatasaray Porto şifresiz izle, GS Porto şifresiz kanal, GS Porto maçı canlı izle... Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlamak için çok önemli bir mücadeleye çıkıyor! Temsilcimiz Galatasaray, evinde Porto'yu ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için iddiası kalmayan sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlamak istiyor. Avrupa kupalarında 277. randevusuna çıkacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet! Peki, Galatasaray Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Galatasaray Porto hangi kanalda sorusunun cevabı belli oldu! GS Porto şifresiz kanallar, GS Porto şifresiz izle gibi merak edilen konulara dair detaylar haberimizde.

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GALATASARAY PORTO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Galatasaray Porto Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu uzun bir süre belirsiz kalmıştı ancak son saatlerde belli oldu! Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak! Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖZLER SCHALKE - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINDA

Galatasaray'ın bir gözü de Schalke Lokomotiv Mokova karşılaşmasının galibinde olacak. Schalke Lokomotiv Moskova maçının berabere bitmesi veya Schalke'nin kazanması durumunda Galatasaray direk UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak.

BEIN SPORTS HD 1 NASIL İZLENİR? UYDU AYARLARI VE FREKANS BİLGİLERİ

PORTO HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı idmanla tamamladı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen ve gruptaki son maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Portekiz temsilcisi Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman öncesinde Teknik Direktör Sergio Conceiçao, saha ortasında futbolcularla bir müddet toplantı yaptı. Düz koşuyla başlayan çalışmada daha sonra kaleciler ayrı çalışırken, diğer oyuncular ısınma hareketleri yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Porto'nun yarın Galatasaray karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Diego Leite, Alex Telles - Danilo, Sergio Oliveira - Marega, Herrera, Brahimi - Andre Pereira.

Portekiz temsilcisinde Corona ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce Beşiktaş forması da giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

"MAÇI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Porto'da görev yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, yarınki karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

İstanbul'a birçok eksikle geldiklerini ancak grupta iyi bir pozisyonda olduklarını anlatan Telles, şöyle konuştu:

"Gruptaki durumdan memnunum. Bu da takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanması ile gerçekleşti. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir ambiyansta oynayacağız. Dış etkenlere kulağımızı kapatırsak, istediğimiz sonucu alırız. Zor bir maç oynayacağız. Gruptan çıkmış olmak konsantrasyon problemi oluşturabilir ama herkes kazanmak için elinden geleni yapacak. Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. İstanbul'da güzel zaman geçirdim. Onları tekrar görmek güzel olacak. Elimden geldiğince Galatasaray'ı takip etmeye ve desteklemeye çalışıyorum."

SARI KIRMIZILILARIN AVRUPA'DA 277. RANDEVUSU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında yarın Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı.

Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.