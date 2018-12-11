Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i makamında kabul etti. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kabulün ardından Cengiz, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye etti.