Fenerbahçe, Akhisarspor maçının sonrasında Başkan Koç tarafından verilen otobüs cezasının ardından Roman, Skrtel ve Benzia'nın ayrılacağına yönelik çıkan haberleri resmi sitesinden yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia’nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul’a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"