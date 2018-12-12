Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 6’ncı maçında dün gece lider Porto’yu ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılılar için “Ya tamam ya da Avrupa Ligi’ne devam” niteliği taşıyordu. Galatasaray maça hızlı başladı. 11’de Ndiaye’nin şutu savunmadan sekip Eren’in önünde kaldı, onun vuruşu kaleciden döndü, sonrasında Rodirgues tamamlamak isterken Porto savunması çizgiden topu elle çıkardı. Tüm stat penaltı beklerken hakem öncesinde Eren’in ofsaytta olduğunu belirtti. 13’te Rodrigues sağa çekip şutladı, Casillas güçlükle çıkardı. 14’te Feghouli sağdan topu harika taşıyıp ön direğe ortasını yaptı, Eren kalenin ağzından dışarı vurdu. 17’de Porto’nun sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Telles, 6 pasa doğru ortaladı, Eren’in kaçırdığı Felipe kafa darbesiyle ağlarımızı havalandırdı: 0-1. Galatasaray topa sahip olsa da dikine gitmekte, kaleye inmekte çok zorlandı ve net pozisyonlar bulamadı ilk yarının ikinci bölümünde.

Ah Feghouli ah

Dakikalar 40’ı gösterdiğinde Hernani ceza sahası içinde Mariano ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem penaltıyı gösterdi. Topun başına geçen Marega topu sola vurdu ve ağlara yolladı: 0-2. Devreye girilmeden G.Saray, Rodrigues’in düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Feghouli sol köşeyi nişanladı ve Ali Sami Yen’i ayağı kaldırdı: 1-2. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya Onyekuru-Donk değişikliğiyle başladı. Cimbom 49’da Rodrigues, 56’da Onyekuru ile net iki fırsatı gole çeviremedi. Tam beraberlik geliyor derken 57’de savunmada kaptırılan top sonrası 3’üncü golü kalemizde gördük. Hernani sıfıra inip içeri çıkardı, Oliveira da sert vurdu: 1-3. 65’te Mariano’nun pasıyla sağda topla buluşan Rodrigues, ön direğe kesti, Eren bu sefer topu filelere yollamayı başardı: 2-3. Bir dakika sonra Rodrigues ceza sahası içinde düşürüldü, Cimbom bir penaltı daha kazandı. Feghouli topu direğe nişanlayınca temsilcimiz mağlup oldu. Neyse ki Lokomotiv Moskova da Almanya’da kaybetti ve Aslan Avrupa Ligi vizesini aldı.

MUSLERA TAKIMI ÖVDÜ

Halen Avrupa’dayız

G.Saray’ın kalecisi Fernando Muslera, “Bütün takım arkadaşlarım ve taraftarımızla gurur duyuyorum. Ligde bu şekilde oynarsak neler yapacağımızı gösterdik. UEFA’da olmak ve Avrupa’da olmak Galatasaray için önemliydi, bunu başardık” şeklinde konuştu.

Fatih Terim: Arzumuz mutlu etti

“Mağlubiyetten sonra pek memnun olmam ama oyuncuların Arena’da taraftarla birleşmesi bize gelecek için umut verdi”

Maçı değerlendiren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Belki de adalet bu. Porto’da o galibiyeti alamıyorsak, burada kazanamıyorsak gruptan çıkamayız zaten. UEFA’ya gittiğimiz için mutluyum, kaybettiğimiz için mutsuzum” derken, “2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera’nın yere atladığını hatırlamıyorum. 3-2’den sonraki Galatasaray, istediğimiz Galatasaray. Bu gelecek inşallah, yapacağız. Şahsi hatalar var. Bu düzeyde affetmiyorlar. Mağlubiyetten sonra ben genel olarak pek memnun olmam ama bu maçta gördüğüm manzara, oyuncuların Arena’da taraftarla birleşmesi bize umut verdi. Oyuncularımın arzularından çok memnunum. Avrupa’yı özlemişiz. Bu yükselmeyi, dalgalanmayı hepimiz özlemişiz” sözlerini kullandı.