Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer saha içinde fırtına estirirken kadro dışı bırakılan iki isim de saha dışında mücadele veriyor. Kim onlar? Burak Yılmaz ve kaptanlığı elinden alınan Onur Recep Kıvrak. Futbollarıyla değil disiplinsiz hareketleriyle ön plana çıkan ikili bir süredir kadro dışıydı. Takım içinde huzuru bozduğu düşünülen ikilinin ne olacağı merak edilirken karşı bir hamle geldi. Adı Beşiktaş’la sıkça anılmaya başlayan Burak Yılmaz ve kaleci Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname ve Türkiye Futbol Federasyonuna da bilgilendirme yazısı gönderdi. Bu, Burak Yılmaz’ın bir yıllık zaman dilimindeki üçüncü ihtarnamesi oldu.

2020’ye kadar

Sporx’in özel haberine göre “Profesyonel futbolcuların statüsü ve transfer talimatının” 28. maddesine dayanan ikili TFF’den tek taraflı fesih hakkını kullanarak serbest kalmayı talep etti. Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden 30 gün sonra içerisinde iki futbolcuya da geçmiş alacaklarını ödemediği takdirde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak var olan sözleşmelerini tek taraflı fesih edecek ve transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne düşecek. 2020’ye kadar mukavelesi olan ikilinin toplam alacağı 4 milyon avro.

Start verildi

Konyaspor maçı sonrası iki gün izin yapan Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Ünal Karaman yönetimindeki idmana hafif sakatlıkları bulunan Onazi, Sosa ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

YÖNETİCİ ÖMER SAĞIROĞLU: Duygular değişti

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, takımda duyguların değiştiğini ve ekip anlayışının ön planda olduğunu söyledi. Sağıroğlu “Fedakârlık, takım ruhu, ekip anlayışı ön planda. Küçük dokunuşlarla öne çıkan birlikteliğin neticesinde güzel bir seri yakalandı. İnşallah devamı gelir” dedi.

AĞAOĞLU YORUMU

Sürpriz değil, gereği yapılacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak’ın alacaklarına yönelik TFF’ye başvurusunu değerlendirdi. Ağaoğlu “Mesele değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı” dedi. Bu arada başkan sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 60 gün ceza aldı.

BU NASIL KAPTAN?

Taraftar tepkili

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak’ın kulübe ihtarname göndermesi taraftarı kızdırdı. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz’ın bu tarz hareketlerine şaşırmadıklarını çünkü daha önce de yaptığını belirtirken asıl Onur Recep Kıvrak’a yakışmadığını belirttiler.