Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın 21.30'da evinde İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-lacivertliler tek yenilgi ile zirvede yer alıyor. Milano ise 6 galibiyet ve averajla altıncı sırada bulunuyor.

13. randevu

İki takım bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, 3 kez de EA7 Olimpia Milano rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da sarı-lacivertliler 89-70 ve 92-86'lık skorlarla kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 84.5 sayı ortalamasıyla, İtalya ekibi ise 86.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Milano'da ise Mike James 19.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.