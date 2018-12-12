Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi. Tecrübeli teknik adam, ligde takımıyla 8 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.
Kasımpaşa, Mustafa Denizli'nin sözleşmesini uzattı
12.12.2018 - 19:38 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa, teknik direktör Denizli'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Etiketler : Mustafa Denizli,
593139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/593139.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
3
2
20
6
14
33
2
Kasımpaşa
15
8
2
5
31
24
7
26
3
Antalyaspor
15
8
2
5
19
19
0
26
4
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
5
Malatyaspor
15
7
4
4
23
15
8
25
6
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
7
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
8
Konyaspor
15
5
6
4
20
18
2
21
9
Sivasspor
15
5
6
4
18
19
-1
21
10
Ankaragücü
15
6
2
7
17
19
-2
20
11
Bursaspor
15
4
7
4
16
16
0
19
12
Göztepe
15
6
0
9
15
19
-4
18
13
Akhisar Bld.Spor
15
4
4
7
19
25
-6
16
14
Alanyaspor
15
5
1
9
11
20
-9
16
15
Kayserispor
15
4
3
8
13
24
-11
15
16
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
17
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
18
Çaykur Rizespor
15
1
8
6
17
23
-6
11
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
15
11
2
2
25
7
18
35
2
Denizlispor
15
9
3
3
25
15
10
30
3
Gazişehir Gaziantep
15
8
4
3
25
10
15
28
4
Ümraniye
15
8
3
4
17
12
5
27
5
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
6
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
7
Adana Demirspor
15
7
3
5
19
14
5
24
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
15
6
5
4
14
10
4
23
10
Balıkesirspor
15
5
5
5
15
17
-2
20
11
İstanbulspor
15
4
6
5
20
22
-2
18
12
Giresunspor
15
5
3
7
17
19
-2
18
13
Altay
15
4
4
7
20
17
3
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Afjet Afyonspor
15
4
3
8
20
23
-3
15
16
Eskişehirspor
15
4
3
8
14
30
-16
15
17
Elazığspor
15
3
3
9
17
28
-11
12
18
Karabükspor
15
0
2
13
4
44
-40
-1