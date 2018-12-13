Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ilk yarısını 39-37 geride bitiren sarı-kırmızılı takım 3. çeyrekte 9 sayı atabildi, 24 sayı yedi. G.Saray son periyotta 25 sayı bulsa da rakibine yetişemedi. Webster ve Harrison 18’er sayıyla oynasa da üzücü mağlubiyeti engelleyemedi. Diğer sonuçlar: EuroCup: Türk Telekom-Energia Trento: 84-77. Şampiyonlar Ligi: Riesen Ludwigsburg-Banvit: 76-88. FIBA Avrupa Kupası: Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka: 70-74. Kadınlar Eurocup: Mersin BŞB-Enisey: 90-77, Galatasaray-MBA Moskova: 59-45, Wisla Krakow-Beşiktaş: 78-49 (temsicimiz tur atladı).