Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’da Porto yenilgisi sonrası verilen pozitif (!) mesajlar tuhaftı doğrusu. Schalke marifetiyle Avrupa Ligi’ne kalınmamış da, Şampiyonlar Ligi’nde sanki 2. tura geçilmiş gibi bir mutluluk havası estirildi. Yöneticisi, teknik adamı, futbolcusu alınan mağlubiyete rağmen ortaya konan futbolu yere göğe sığdıramadı. Kulübün dünkü aylık olağan divan kurulu toplantısı bu havanın aksine gergin başladı. Önce Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın toplantıya gecikmesini eleştirerek, “Çarşamba günü Karadeniz yemekleri günü olduğu için gecikiyorlarmış. ‘Siz başlayın’ demişler. Biz başlayalım. Tahmin ediyorum ki, Porto zaferini kutlamak üzere birlikteler” şeklinde iğneleyici sözler kullandı.

> Dalga mı geçiyorsunuz?

Üyelerden Ayhan Özmızrak ise Albayrak’a ve şahsında yönetime daha ağır ifadelerde bulundu. “Maçtan sonra soyunma odası alkış kıyamet diyorsunuz. Size 4 sorum var” girişi yapan Özmızrak, “Yanlış soyunma odasına mı gittiniz? Maçın sonucunu mu bilmiyorsunuz? G.Saray kaybedilen maçtan sonra sevinmez, bunu mu bilmiyorsunuz? Yoksa bizimle dalga mı geçiyorsunuz?” şeklinde konuştu. Eleştirilere cevap veren Albayrak ise maç sonrası söylemlerine devam ederek, “Çok iyi top oynadık. Soyunma odasına Fatih Hocamla beraber girdik. Futbolcuları teker teker tebrik ettik. Onlara moral aşılayamazsak önümüzdeki maçları alamayız” karşılığında bulundu. >Burhan Can Terzi