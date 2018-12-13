Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Malmö maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Camiada Burak Yılmaz, Demba Ba, Cenk Tosun gibi isimler konuşulurken tecrübeli çalıştırıcı önceliğinin golcü olmadığını söyledi. Başarılı teknik adam “Forvetten fazla orta saha ve savunmaya oyuncu ihtiyacım var. Bazen kararlar düşündüğünüz gibi karşılığını bulmuyor. Negredo’nun gitmesini istemiştim, mevzu oldu ama 3-4 maç sonra gitti. Onu UEFA listesine boşuna yazmış olduk. Güven Yalçın’ı listeye yazamadık” dedi. Ki o Negredo, LASK Linz deplasmanında son anda attığı golle Beşiktaş’ın Avrupa’da yoluna devam etmesini sağlamıştı.

> Grubun final maçı

Geçmişte yaptıklarından dolayı bazen eleştirildiğini belirten Güneş “Cevap vermek için çok çalışıp, yeni başarılar elde etmek gerek. İşimi doğru yapıp, yapmadığıma bakarım. Beni severseniz, sorumluluğum daha fazla artıyor. Bunu taraftarlar yapıyor. Makam sahibi olmak, para sahibi olmak gelip geçicidir. Önemli olan başarıyı paylaşabilmektir” sözlerini kullandı. Malmö ile yapacakları maçın da önemine dikkat çeken Güneş “Grubun final maçını oynayacağız. Bize beraberlik yetiyor ama taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Futbolda önce Şampiyonlar Ligi sonra Avrupa Ligi geliyor. Fakat bizim ülkemizde Avrupa Ligi önemsenmiyor. Futbolcularımızı tanıtmak için Avrupa kupalarında yer almak önemli” dedi. > Murad Tamer