Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor... UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 15:00'da çekilecek kurada Galatasaray, Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak..

Benfica

Valencia

Inter

Salzburg

Zenit

