Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor... UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 15:00'da çekilecek kurada Galatasaray, Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak..
Benfica
Valencia
Inter
Salzburg
Zenit
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
13.12.2018 - 16:22 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi kurasında 2. torbada yer alacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Kuraya 2. torbadan katılacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirinden zorlu rakipler bekliyor... UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 15:00'da çekilecek kurada Galatasaray, Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak..
Etiketler : avrupa ligi,galatasaray,fenerbahçe,avrupa ligi rakipleri,
593293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/593293.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
3
2
20
6
14
33
2
Kasımpaşa
15
8
2
5
31
24
7
26
3
Antalyaspor
15
8
2
5
19
19
0
26
4
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
5
Malatyaspor
15
7
4
4
23
15
8
25
6
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
7
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
8
Konyaspor
15
5
6
4
20
18
2
21
9
Sivasspor
15
5
6
4
18
19
-1
21
10
Ankaragücü
15
6
2
7
17
19
-2
20
11
Bursaspor
15
4
7
4
16
16
0
19
12
Göztepe
15
6
0
9
15
19
-4
18
13
Akhisar Bld.Spor
15
4
4
7
19
25
-6
16
14
Alanyaspor
15
5
1
9
11
20
-9
16
15
Kayserispor
15
4
3
8
13
24
-11
15
16
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
17
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
18
Çaykur Rizespor
15
1
8
6
17
23
-6
11
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
15
11
2
2
25
7
18
35
2
Denizlispor
15
9
3
3
25
15
10
30
3
Gazişehir Gaziantep
15
8
4
3
25
10
15
28
4
Ümraniye
15
8
3
4
17
12
5
27
5
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
6
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
7
Adana Demirspor
15
7
3
5
19
14
5
24
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
15
6
5
4
14
10
4
23
10
Balıkesirspor
15
5
5
5
15
17
-2
20
11
İstanbulspor
15
4
6
5
20
22
-2
18
12
Giresunspor
15
5
3
7
17
19
-2
18
13
Altay
15
4
4
7
20
17
3
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Afjet Afyonspor
15
4
3
8
20
23
-3
15
16
Eskişehirspor
15
4
3
8
14
30
-16
15
17
Elazığspor
15
3
3
9
17
28
-11
12
18
Karabükspor
15
0
2
13
4
44
-40
-1