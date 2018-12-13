Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01 Haziran 2018 başlangıç ve 31 Mayıs 2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir."