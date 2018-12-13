Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 88-81 yenildi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 4. mağlubiyetini alırken, Olympiakos 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Milutinov ve Printezis'in pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 12-2. Anadolu Efes, rakibine Motum ve Simon ile cevap vermeye çalışsa da ilk çeyrek Yunanistan temsilcisinin 25-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Efes, müsabakanın ikinci çeyreğine Moerman ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle 12. dakikada farkı tek hanelere (27-18) indirerek girdi. Dunston, Anderson ve Larkin'in basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 27-24. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Olympiakos soyunma odasına 48-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan lacivert-beyazlılar, Anderson ve Larkin'in basketleriyle 22. dakikada öne geçti: 50-51. Anadolu Efes'in Larkin, Micic ve Moerman ile bulduğu basketlere Spanoulis, Milutinov ve Papanikolaou ile cevap veren Olympiakos, 29. dakikada eşitliği sağladı: 65-65. Kalan bölümde Micic ile üç sayılık basket bulan lacivert-beyazlılar, son periyoda 68-65 üstün girdi.

Son çeyreğe Larkin ve Simon'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 66-73. Spanoulis ve Printezis'in sayılarıyla toparlanan ev sahibi ekip, Toupane'in 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 74-73. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede iki takım da birbirine üstünlük kuramazken, son 2 dakikaya Olympiakos, 83-79 önde girdi. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi, parkeden 88-81 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 24 sayı üreten Micic olurken, Larkin 20 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Toupane'nin 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov

Olympiakos: Williams-Goss 5, Strelnieks 10, Vezenkov, Printezis 10, Milutinov 15, Toupane 19, Spanoulis 10, Timma, Papanikolaou 9, Mantzaris, Bogris, Leday 10

Anadolu Efes: Larkin 20, Micic 24, Anderson 8, Moerman 9, Dunston 4, Doğuş Balbay, Motum 4, Buğrahan Tuncer, Pleiss 4, Simon 8

1. Periyot: 25-12

Devre: 48-46

3. Periyot: 65-68

Beş faulle çıkan: 39.44 Dunston (Anadolu Efes)