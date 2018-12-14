Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Pepe, Babel, Gökhan Gönül, Atiba, Güven, Caner, Roco ve Lens gibi önemli oyuncularından mahrum olarak UEFA Avrupa Ligi’nde ‘tamam ya da devam’ maçına çıkan Beşiktaş evinde misafir ettiği Malmö’ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla temsilcimiz beraberliğin bile yettiği maçı kaybederek Avrupa defterini kapattı. Siyah-beyazlılar maça daha atak başlayan taraftı. Temsilcimiz henüz 9. dakikada golle iki defa burun buruna geldi. Önce Necip’in, arından da Vagner Love’un şutu direkte patladı. İlk 25 dakikadaki Beşiktaş baskısından sonra konuk ekip oyunu dengeledi. İsveç temsilcisi daha çok pas yapan taraftı. Kontra atak oyununa geçen siyah-beyazlılar bu anlarda Mustafa Pektemek’le net bir fırsatı daha gole çeviremedi. Tecrübeli oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı. Malmö’nün baskısı karşısında siyah-beyazlılar savunmada hata yapmadı ve ilk yarı golsüz geçildi: 0-0.



Kırmızı kart bitirdi

İkinci yarıya Beşiktaş değişlik yapmadan başladı. Devrenin başında Rosenberg’in çektiği sert şutu Karius güçlükle kornere çeldi. Ardından Antonsson’un golü geldi. Karius’un golde hatalı çıkış yapması dikkat çekti. Golden sonra takımın bocalamaya devam etmesi üzerine Şenol Güneş hamlesini yaptı ve Oğuzhan Özyakup’u çıkarıp Gökhan Töre’yi oyuna aldı. Bu değişiklikle biraz hareketlenen Beşiktaş kırmızı kart şoku yaşadı. Quaresma 65’te rakibine yaptığı sert hareket sonucu oyun dışında kaldı. Ardından etkisiz görünen Vagner Love 72’de yerini Larin’e bıraktı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde destanlar yazan Beşiktaş, grup aşamasında elenerek Avrupa’ya aralık ayında veda etmiş oldu.

ŞENOL GÜNEŞ: ELENMEK KÖTÜ OLDU

Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İyi başladık, net pozisyonlarımız vardı. Rakip de gelmiyordu. Beraberlik de işimize yarıyordu. İkinci yarıda geride pozisyon hataları yaptık. Bunların tam tersini yapmamız gerekiyordu” derken, “Mağlup olduğumuz takımların hepsini yenmemiz lazımdı. Artık biten maçı konuşmak yerine lige dönmemiz gerekiyor. Tek kulvarda yarışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Elenmek bizim için kötü oldu. Bunun için üzgünüz” sözlerini kullandı.