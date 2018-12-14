Dün Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bugün Fenerbahçe’nin başına Ersun Yanal’ın gelmesiyle Süper Lig’de yer alan tüm takımların teknik patronları yerli isimlerden oluştu. Sezon başında Safet Susiç (Akhisar Belediyespor) ve Phillip Cocu (Fenerbahçe) yabancı teknik adam sıfatıyla takımlarında göreve başlamışlardı. Akhisar’da Susiç’in yerine Cihat Arslan, Fenerbahçe’de Cocu’nun yerine Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle Süper Lig’de yer alan 18 takımın teknik patronlarının hepsi Türk isimlerden oluştu. 

İşte Süper Lig’in Türk teknik direktörleri: 

Akhisarpor: Cihat Arslan 
Antalyaspor: Bülent Korkmaz 
Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman 
Aytemiz Alanyaspor: Sergen Yalçın 
Beşiktaş: Şenol Güneş 
Bursaspor: Samet Aybaba 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek 
Çaykur Rizespor: Mehmet Ali Karaca 
Demir Grup Sivasspor: Hakan Keleş 
Evkur Yeni Malatyaspor: Erol Bulut 
Fenerbahçe: Ersun Yanal 
Galatasaray: Fatih Terim 
Göztepe: Kemal Özdeş 
Kasımpaşa: Mustafa Denizli 
Kayserispor: Hakan Ertürk 
Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı 
MKE Ankaragücü: İsmail Kartal 
Trabzonspor: Ünal Karaman 