Dün Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bugün Fenerbahçe’nin başına Ersun Yanal’ın gelmesiyle Süper Lig’de yer alan tüm takımların teknik patronları yerli isimlerden oluştu. Sezon başında Safet Susiç (Akhisar Belediyespor) ve Phillip Cocu (Fenerbahçe) yabancı teknik adam sıfatıyla takımlarında göreve başlamışlardı. Akhisar’da Susiç’in yerine Cihat Arslan, Fenerbahçe’de Cocu’nun yerine Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle Süper Lig’de yer alan 18 takımın teknik patronlarının hepsi Türk isimlerden oluştu.
İşte Süper Lig’in Türk teknik direktörleri:
Akhisarpor: Cihat Arslan
Antalyaspor: Bülent Korkmaz
Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman
Aytemiz Alanyaspor: Sergen Yalçın
Beşiktaş: Şenol Güneş
Bursaspor: Samet Aybaba
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Özdilek
Çaykur Rizespor: Mehmet Ali Karaca
Demir Grup Sivasspor: Hakan Keleş
Evkur Yeni Malatyaspor: Erol Bulut
Fenerbahçe: Ersun Yanal
Galatasaray: Fatih Terim
Göztepe: Kemal Özdeş
Kasımpaşa: Mustafa Denizli
Kayserispor: Hakan Ertürk
Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü: İsmail Kartal
Trabzonspor: Ünal Karaman