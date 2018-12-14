Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Bursaspor canlı izle, Göztepe Bursaspor şifresiz izle, Göztepe Bursa canlı şifresiz izle, Göztepe Bursa canlı skor, Göztepe Bursa kaç kaç... Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası Göztepe Bursaspor maçıyla açılıyor. Yeni haftanın ilk karşılaşmasında Bursaspor, İzmir deplasmanına konuk oluyor. Teknik Direktör değişikliğine giden Göztepe, Kemal Özdeş yönetiminde çıkacağı ilk maçından galibiyetle ayrılarak evinde taraftarını mutlu etmek istiyor. Bursaspor ise yeni bir galibiyet serisi oluşturmanın peşinde. Göztepe Bursaspor canlı izle, Göztepe Bursa şifresiz kanallar, Göztepe Bursaspor kaç kaç gibi internette merak edilerek araştırılan konulara dair detaylar haberimizde

GÖZTEPE BURSASPOR CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÖZTEPE BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bornova Stadı’nda oynanacak haftanın açılış maçı saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sporseverlerle buluşacak. Yukarıda paylaştığımız linkten karşılaşmayı dakika dakika canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik ile de canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE BURSASPOR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome

Bursaspor: Muhammed (Okan)- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırarak Kemal Özdeş ile anlaşan Göztepe, 16. haftaya 18 puanla 12. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte kart cezalısı Kadu’nun yanı sıra sakatlığı bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre, Deniz Kadah, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin yarınki maçta forma giyemeyecek. Ceza sınırında bulunan Celso Borges, Tayfur Bingöl ve Alpaslan Öztürk yarın sarı kart görmeleri halinde ilk yarının son maçı olan MKE Ankaragücü karşısında mücadele edemeyecek.

Konuk Bursaspor'da Sakho ve Furkan Soyalp'in sakatlığı devam ediyor.

BURSASPOR İLE 35. RANDEVU

Süper Lig’de Bursaspor’la daha önce 34 maça çıkan Göztepe, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bursaspor’a 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 36 gol gördü.

İzmir’de rakibiyle karşılaştığı 17 maçta sahadan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Göztepe, iç sahada 22 gol atıp, kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Geçen sezon Bursa’da rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, İzmir’de 2-1’lik sonuçla galip geldi.