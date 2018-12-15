Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Flamengo ile transferde ismi geçen Palmeiras'ın orta saha oyuncusu Felipe Melo, Brezilya basınına geleceği hakkında açıklama yaptı.

"BİR YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR"

Flamengo'nun ilgisi hakkında konuşan Melo, "Rio'da çocukluğumdan beri çok arkadaşım var. Ancak Palmeiras ile bir yıl daha sözleşmem bulunuyor. Şu an transfer düşünmek zorunda değilim. Brezilya'ya döndüğümde en çok ihtiyacım olduğunda bana kapılarını açan kulüple bir yıl daha sözleşmem var" ifadelerini kullandı.

TERİM'E MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Felipe Melo geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in "Sneijder ve Melo'nun ismini söyletince bile yüzüm gülüyor" açıklaması üzerine sosyal medyadan "Gülümsemek, hayallerimize ulaşmak için en iyi silahtır" şeklinde paylaşım yapmıştı.

(Sporx)