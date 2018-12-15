Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid’den Gareth Bale, Manchester City’den Kyle Walker, West Ham’dan Masuaku ve daha birçok futbolcunun uyduğu çorap yırtma modasına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de top koşturan Tayfur Bingöl de katıldı.



GÖRENLER ŞAŞIRDI

Göztepe’nin Bursaspor’u konuk ettiği maçta yırtık çorapla oynayan Tayfur’un çorabını görenler şaşırdı.



TERLEMEYİ ÖNLEYİCİ, AYAK DESTEĞİ, RAHATLIK...

Uygulamayı moda olarak algılayanların yanı sıra, terlemeyi önleyici, ayak desteği, rahatlık ve baldır sıkıştırma gibi özelliklere sahip çorapların bazı futbolcuların kas sakatlığını tetiklediği iddia edilirken, futbolcuların çoraplarını belli oranda yırttığı ifade edildi.





