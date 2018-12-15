Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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MAÇTAN DAKİKALAR

19'İrfan Can Kahveci bu sezon ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

18'GOL Yayın gerisinde topu alan İrfan Can soluna çekti ve önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, Serdar Aziz'in sırtını sıyıran top kaleci Muslera'yı da yanıltıp ağlara gitti: 1-0

18'Asist Stefano Napoleoni

16'Başakşehir üst üste kazandığı köşe vuruşlarında etkili olamadı.

15'Bir korner daha... Visca sol çaprazdan kaleyi denedi, defansa çarpan top kornere çıktı.

13'Ev sahibi ekip sol kanattan gelmeye devam ediyor. Bu bölümde Galatasaray savunması bir nebze zorlanıyor.

12'Başakşehir bir kez daha sol kanattan geldi. Defanstan seken topu Visca kaleye yolladı, top Muslera'da kaldı.

11'Ani gelişen Başakşehir atağında sol kanattan yapılan ortaya ön direkte Visca hareketlendi, onun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

10'Galatasaray çok adamla rakip yarı alana yerleşti ancak Başakşehir savunması çok iyi kapanıyor.

9'Mücadelenin ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor.

8'Top oyun alanında çok fazla kalmıyor. Bu nedenle tempo bir türlü istenen seviyeye gelmiyor.

7'Visca sağ kanatta buluştuğu topu içeri yolladı, Muslera çıktı ve kontrol etti.

6'İlk bölümde tempo oldukça düşük. İki takım da kontrolü elden bırakmıyor.

5'Galatasaray savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

4'Onyekuru sol kanattan taşıdığı topu Eren'e kazandırmak istedi, Başakşehir savunması araya girdi.

3'Başakşehir'de Mossoro kısa süreli bir sakatlık yaşıyor, onun tedavisi nedeniyle oyun kısa süreli duraklıyor.



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M.BAŞAKŞEHİR GALATASARAY CANLI İZLE

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BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİK!

Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir'in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY 21. KEZ KARŞILAŞIYOR

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda 10 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 6 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Aslan, 34 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 31 gol attı.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray evinde 2-0, Başakşehir de sahasında 5-1 galip gelmişti.



BAŞAKŞEHİR GALATASARAY KARŞISINDA ÜSTÜN

Galatasaray, son dönemde rakibini oynadığı mücadelelerde galip gelmekte zorlanıyor. M. Başakşehir son 5 resmi maçta 4 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar ise 1 kez 3 puan alabildi. Aslan o galibiyetini geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmada elde etti. Başakşehir, Galatasaray’ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.