Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan önce ligde oynadığı 3 müsabakada da galibiyet elde edememişti. Ligde en son 12. haftada Kayserispor’u mağlup eden Aslan, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş’a yenildi.
Galatasaray ligde 4 maçtır 3 puan alamıyor
15.12.2018 - 21:23 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Başakşehir beraberliği ile birlikte Süper Lig’de son 4 maçta da 3 puan alamadı.
Etiketler : Galatasaray,spor,
593620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/593620.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
15
10
3
2
20
6
14
33
2
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
3
Antalyaspor
15
8
2
5
19
19
0
26
4
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
5
Malatyaspor
15
7
4
4
23
15
8
25
6
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
7
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
14
Akhisar Bld.Spor
15
4
4
7
19
25
-6
16
15
Kayserispor
15
4
3
8
13
24
-11
15
16
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
17
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
16
10
3
3
28
17
11
33
3
Gazişehir Gaziantep
16
8
4
4
26
12
14
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
6
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
7
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
15
6
5
4
14
10
4
23
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
İstanbulspor
16
4
7
5
21
23
-2
19
12
Giresunspor
15
5
3
7
17
19
-2
18
13
Altay
15
4
4
7
20
17
3
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Elazığspor
16
4
3
9
21
28
-7
15
16
Afjet Afyonspor
16
4
3
9
20
27
-7
15
17
Eskişehirspor
15
4
3
8
14
30
-16
15
18
Karabükspor
16
0
2
14
6
47
-41
-1