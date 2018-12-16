Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içindeki Porto mağlubiyeti sonrası, “Soyunma odasında alkış koptu. Fatih Hocamla birlikte oyuncuları tek tek tebrik ettik” açıklamalarıyla şoke eden ve özellikle hafta içinde yapılan G.Saray Divan Kurulu’nda başta Başkan Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere üyelerden tepki alan G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak dün de kızdıran ifadeler kullandı. Başakşehir önünde kaybedilen iki puan sonrası, “Aradaki 8 puan farkı koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonu gol yapmalıydık. Başka ciddi pozisyonlarımız da vardı. Bir maçımız kaldı. Sivas karşılaşması sonrası ocak ayı dönemine bakacağız” diyen Albayrak’a taraftarlar sosyal medyada öfke saçtı.

Barça’yla mı oynadık?

“Porto maçı sözlerimi başka noktalara çektiler. Ben bu kulübe 5 yıl geldim, 5 yıl üst üste şampiyon olduk. Bu 6. senem, bunda da şampiyon olacağız inşallah. O zaman konuşanlar üzülecek” diyen Albayrak’a sosyal medya kullanıcıları birbirinden ilginç göndermeler yaptı. İşte onlardan bazıları:

Sen konuşma lütfen konuşma

@4Imparator

Her geçen hafta Abdurrahim Albayrak’a olan saygım azalıyor. Puan farkını koruduk ne demek?

@ jardel9_

Son 8 maçta 1 galibiyet alan Galatasaray’da Yönetici Abdurrahim Albayrak Bu senede şampiyon olacaklarını söylüyor. Ali Dürüst ve Yusuf Namoğlu ne diyor bu işe?

@ kaya7823

Abdurrahim Albayrak bizimle alay ediyor kesin ya, yoksa aklı başında bir insan bu kadar mantıksız açıklamalar yapamaz

@ CimbomCanimiz

Abdurrahim Albayrak deplasmanda beraberliğe 3 puan verildiğini sanıyor. Az susun da sevinsin

@ KocamanEfsane11

Vizyonsuz Abdurrahim Albayrak puanı koruduk ne demek Barcelona ile oynamıyorsun rakip Başakşehir

@ bilogfoto

Albayrak kutlama var mı?

@ MalgilGs

Cimbom’a bu kez var

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinden bu yana hakem kararlarından ve VAR’dan çok dertliydi. Galatasaray, kazandığı penaltının bile VAR kararıyla iptal edilmesine tepki gösteriyordu. Dün Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk, VAR yardımıyla Ndiaye’nin pozisyonunda penaltıyı verdi, Eren de atışı ağlara yolladı.

GÜMÜŞDAĞ’LA SOHBET ETTİ

Fatih Terim yine locada

PFDK’nın, ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi. Bu arada İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, locada ziyarette bulunduğu Terim ile bir süre sohbet etti.

BASIN TOPLANTISI İÇİN

Boykot sürüyor

Galatasaray’da maçın ardından yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin basın toplantısına katılmadı. Sarı-kırmızılılar böylece ligde son 4 karşılaşmada da basın toplantısına gelmedi. Sarı-kırmızılı kulüp katılmadığı 3 toplantı için toplam 70 bin TL para cezası almıştı.

TRİBÜNÜ DOLDURDULAR

Aslan’a taraftar desteği

Galatasaraylı taraftarlar, dış sahadaki Medipol Başakşehir maçında takımını yalnız bırakmadı ve deplasman tribününü doldurdu. Karşılaşmayı toplamda 6 bin 659 seyircinin izlediği açıklandı. Öte yandan U21 karşılaşmasında sarı-kırmızılı takım Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.