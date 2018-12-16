Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen ve 35 yaşına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Pepe’nin Beşiktaş macerası sona erdi. Tecrübeli futbolcu, Malmö maçı sonrası yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Portekizli yıldız dün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine giderek takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı. Gazetemizde daha önce çıkan haberde, alacakları için TFF’ye başvuran Pepe’nin Ankaragücü maçı öncesi yedek kalacağını öğrenince “Maça çıkmam” dediği ve teknik direktör Şenol Güneş’le yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakıldığı belirtilmişti. O tarihten bu yana ‘sakat’ olduğu için hiçbir maça çıkmayan Portekiz dün takıma veda etti.

Maliyeti yük oluyordu

Pepe’nin, İngiltere’den Southampton ya da Arap ve Çin takımlarından birine transfer olması bekleniyor. Bu sezona iyi başlayan ve ligin ilk 5 maçında 3 defa fileleri havalandıran, UEFA Avrupa Ligi’nde de 3-0 kazanılan Partizan maçında 2 gol atan Portekizli stoperin performansı, çıkardığı para krizinden sonra birden düşüşe geçmişti. Son 6 maçta kadroda yer alamayan Pepe’nin ayrılığı yönetimi de rahatlattı. Yıllık 5 milyon avroyu bulan maliyeti artık kulübe ciddi bir yük olmaktan çıktı. Ancak Beşiktaş, sözleşmenin feshedilmesinden dolayı yıldız oyuncudan bonservis geliri de elde edemeyecek.

Keyifsiz idman

Trabzonspor maçı öncesi son çalışmasını dün gerçekleştiren Beşiktaş’ta futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren idmandan sonra siyah-beyazlı futbolcular Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde kampa girdi.

KART GÖRÜRSE CEZALI

Adriano sınırda

Üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, Trabzonspor maçına ceza sınırında çıkacak. Süper Lig’de bu sezon Erzurumspor, Çaykur Rize ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Brezilyalı, Trabzonspor maçında da bu durumu yaşarsa Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.

KIRMIZI KART İÇİN

Quaresma özür diledi

Malmö maçında kırmızı kart gören Quaresma, sosyal medya hesabından “Hayatımda her zaman oynadığım takım için elimden geleni yapıyorum, son maçta savaştım ve topu kazanmak için mücadele ederken maalesef oyun dışına gönderildim. Bunun için herkesten özür dilerim” diye yazdı.