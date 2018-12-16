Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona Phillip Cocu’yla başlayıp, Erwin Koeman’la devam eden ancak tarihinin en kötü sürecini yaşamaktan kurtulamayınca Ersun Yanal’da karar kılan Fenerbahçe’de yeni dönem dün start aldı. Sarı-lacivertli tribünleri sevgilisi Ersun Hoca, akşam yapılan idmanda takımın başında yer alarak resmen mesaiye başladı. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren Yanal, özgüven kaybı yaşayan futbolculara net bir hatırlatma yaptı: Burası Fenerbahçe! Sezon başından beri yaşanan her şeyin geride kaldığını ifade eden Yanal, “Oynadığınız maçları, aldığınız sonuçları unutun. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Arkamızda bizden başarı bekleyen milyonlar var. Onların da desteğiyle bu işi başaracağız” dedi.

Savaşacağız

Büyük bir heyecan ve yüksek motivasyonla eşofmanı sırtına geçiren Ersun Yanal, “Bireysel olarak yetenekli oyuncularsınız. Şimdi takım olup ayağa kalkma zamanı. Başınızı yerden kaldırın ve işinize odaklanın. Birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel yok. Ben size inanıyorum. Siz de birbirinize inandığınızda ortaya koyacağımız farkı herkes görecek” sözleriyle oyunculara moral aşıladı. Hiç kimsenin Fenerbahçe’den önemli olmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, çubuklu aşkına vurgu yaparken, “Ben dâhil herkes elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu takım hak ettiği yere gelecek. Evet kolay olmayacak, hemen olmayacak. Ama bize güvenen milyonlara onlar için nasıl savaştığımızı göstermek boynumuzun borcu” mesaiyi başlattı.toplamda da 10 gol yedi.

FENER’İN HEDEFİNDE

Burak Yılmaz pazarlığı

Ersun Yanal’ın mutlaka bir golcü alınmasını istemesi üzerine ise gündemin ilk sırasına yazılan isim Burak Yılmaz oldu. Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak için Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’den sonra Fenerbahçe’de devreye girerken, Başkan Koç’un, Ağaoğlu’yla görüşeceği öğrenildi.

İKİ İSİM TAKIMA DÖNDÜ

Valbuena-Ayew müjdesi

Fenerbahçe’de Erzurum maçı öncesi iyi haber. 3 hafta takımdan uzak olan Ayew ve 2 haftadır sakatlığı bulunan Valbuena takıma katıldı. İki isim yarın forma giyebilecek. Operasyon geçiren Oğuz Kağan, Yiğithan, müzmin sakat Tolga, Frey, Alper ile cezalı Soldado ve Jailson ise yok.

YANAL'IN İSTEĞİ

'Ben yerine biz olacağız'

Fenerbahçe’nin başındaki ikinci döneminde ilk idmanına çıkan ve salı günü imza töreni düzenlenecek Ersun Yanal, oyuncularla bir toplantı yaptı. Kâbustan çıkış için takım ruhunu kazanmaları gerektiğini söyleyen Yanal, “Benim takımımın yıldızı bireyler değil, takımın kendisidir. Ben yerine biz olacağız. Saha içinde ve dışında takım ruhuyla hareket edeceğiz” dedi.