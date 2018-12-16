Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyaspor Antalyaspor canlı izle, Malatyaspor Antalyaspor şifresiz izle, Malatyaspor Antalyaspor canlı skor, Yeni Malatyaspor Antalyaspor canlı şifresiz kanallar... Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 16. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Yeni Malatyaspor Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligin 4. sırasında bulunan Antalyaspor, 6. sırada bulunan Malatyaspor'a konuk oluyor. Zirve yarışına ortak olmak isteyen her iki ekibin de üç puan parolası ile çıkacağı karşılaşmanın büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Malatya Antalya maçına dair detaylar sizlerle

YENİ MALATYASPOR ANTALYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyük heyecanla beklenen karşılaşma Yeni Malatya Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sporseverlerle buluşacak. Ayrıca yukarıda paylaştığımız linkten karşılaşmayı canlı olarak dakika dakika takip edebilir, üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Rahman, Sadık, Murat Akça, Chebake, Munıru, Erkan, Seth, Eren, Guilherme, Pereira

Antalyaspor: Boffin, Nazim Sangare, Salih, Diego, Celutska, Chico, Hakan, Doğukan, Maicon, Serdar, Mevlüt

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 15 haftada 25 puan toplayan ve haftaya beşinci sırada giren Malatya temsilcisi, 26 puanla 3. sırada bulunan Antalyaspor’u kendi saha ve seyircisi önünde yenmek istiyor. 2 haftadır kazanan ve tekrar çıkışa geçen Antalyaspor ise bu çıkışını sürdürme amacında...

"Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, yapacakları transferde takıma katkı sağlayacak oyuncuları tercih edeceklerini söyledi.

Darende ilçesini ziyaret eden ve Somuncu Baba Külliyesi'ni gezen Gevrek, yaptığı açıklamada, her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile sahalarında oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Gevrek, "Galip gelmek için sahaya çıkacağız. Kendi taraftarımızın önünde maçı alıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Tabii bunu yaparken de bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Onların desteği bizim için çok önemli. Altını çizerek söylüyorum taraftarın stadı doldurması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Gevrek, sezon başında koydukları hedefe doğru hızla ilerlediklerinin altını çizerek, "Bizim hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek." ifadelerini kullandı.

Ligin devre arasında transfer çalışmalarının olacağına değinen Gevrek, şunları kaydetti:

"Devre arasına iki haftamız var. Mutlaka transfer olabilir ama biz şimdi yarınki maça ve daha sonra Bursaspor ile oynayacağımız maça yoğunlaşmış durumdayız. Yapacağımız transferlerde sürprizden ziyade takımımıza katkı sağlayacak oyuncular olacak."