Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde Trabzonsporlu taraftarlar stada geldi. Yaklaşık bin taraftar stada giriş yaparken geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis kontrol noktasından geçen bordo-mavili taraftarlar daha sonra stada giriş yaptı.