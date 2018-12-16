Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde Trabzonsporlu taraftarlar stada geldi. Yaklaşık bin taraftar stada giriş yaparken geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis kontrol noktasından geçen bordo-mavili taraftarlar daha sonra stada giriş yaptı.
Trabzonspor taraftarı, Vodafone Park’a geldi
16.12.2018 - 17:35 | Son Güncelleme: 16.12.2018 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş maçı için Vodafone Park’a geldi.
Etiketler : trabzonspor,haberler,
593727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/593727.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
4
2
21
7
14
34
2
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
3
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
4
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
5
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
6
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
7
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
14
Akhisar Bld.Spor
15
4
4
7
19
25
-6
16
15
Kayserispor
15
4
3
8
13
24
-11
15
16
Erzurum BB
15
3
5
7
13
19
-6
14
17
Fenerbahçe
15
3
5
7
14
22
-8
14
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
16
10
3
3
28
17
11
33
3
Gazişehir Gaziantep
16
8
4
4
26
12
14
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
6
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
7
Boluspor
15
8
2
5
19
14
5
26
8
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
İstanbulspor
16
4
7
5
21
23
-2
19
12
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
13
Altay
16
4
4
8
20
18
2
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Elazığspor
16
4
3
9
21
28
-7
15
16
Afjet Afyonspor
16
4
3
9
20
27
-7
15
17
Eskişehirspor
15
4
3
8
14
30
-16
15
18
Karabükspor
16
0
2
14
6
47
-41
-1