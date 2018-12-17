Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş ile Trabzonspor’un uzun süre unutulmayacak kapışmasında kazanan çıkmadı ama sahada tam anlamıyla bir futbol ziyafeti vardı. Bordo-mavililer 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı, Beşiktaş ise inatla imza attığı geri dönüşle eşitliği sağladı. İlk yarım saatte oyun tamamen Trabzonspor’un kontrolündeydi. Yusuf, Abdülkadir ve Sosa üçlüsünün önderliğinde ataklara kalkan bordo-mavililer, Beşiktaş’a neredeyse nefes aldırmıyordu. Rakip yarı sahada da çok rahat pas yapan Ünal Karaman’ın öğrencileri, Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme ile iki defa golle burun buruna geldi. Beşiktaş 30. dakikadan sonra Ljajic ve Lens’in sorumluluk almasıyla birlikte rakibinin baskısını kırdı. Beşiktaş üst üste ataklarla saldırırken, Trabzonspor ise kontra ataklarla cevap veriyordu. İlk yarının sonunda sahneye çıkan Beşiktaş’ın belalısı Rodallega fileleri havalandırarak Trabzonspor’un soyunma odasına 1-0 üstün girmesini sağladı. Beşiktaş ikinci yarıya Necip-Gökhan Gönül, Quaresma-Caner değişiklikleriyle başladı.

Sevinç yarım kaldı

Trabzonspor ise kaldığı yerden devam etti ve 47. dakikada Nwakaeme muhteşem bir gole imza atarak farkı 2’ye çıkardı. Ardından Ljajic çok müsait bir pozisyonda golü kaçırdı. Beşiktaş’ın en iyi ismi olan Dorukhan’ın müdahalesinde Onazi kendi kalesini vurdu: 2-1. Golden sonra seyircisinin müthiş desteğini arkasına alan siyah-beyazlılarda Vida’nın 65’teki kafa şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi. Ardından Dorukhan bir kez daha sahneye çıktı ama attığı gol ofsayta takıldı. Şenol Güneş son çare olarak Güven Yalçın’ı çıkarıp Mustafa Pektemek’i oyuna aldı. Baskısını artıran Beşiktaş’ta Caner Erkin’in kafa şutu direğe takıldı. 90+6’da gelen Mustafa Pektemek’in golü skoru belirledi ve nefes kesen maç 2-2 sona erdi.

Adil bir sonuç oldu

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçıyla birlikte tarihe geçti. Yıldız oyuncu bu maçla birlikte 157. lig maçına çıkarak Beşiktaş’ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı kulüpte Atiba’nın ardından 156 lig maçına çıkan Sivok ikinci, 145 lig maçına çıkan Holosko üçüncü ve 144 lig maçına çıkan Bobo dördüncü sırada bulunuyor. Atiba maçın ardından, “Trabzonspor iyi bir formla geldi. İkinci yarıda oyundan düşmedik, pes etmedik. Elimizden geleni yaptık. Sonuçta 2-2’lik bir skor ortaya çıktı. Adil bir sonuç oldu” sözlerini kullandı.

Q7 yuhalandı

Malmö maçında gördüğü kırmızı kartla UEFA Avrupa Ligi’nden elenişin sorumlusu olarak gösterilen Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’yla tribünlerin arası gittikçe açılıyor. Trabzonspor önünde karşılaşmaya on birde başlayan futbolcu son derece etkisiz bir performans ortaya kondu. Şenol Güneş tarafından oyundan çıkarılan futbolcunun siyah-beyazlı taraftarlarca yuhalanması dikkat çekti. Tribünlerin daha önce sevgili olan futbolcuya gösterilen bu tepki iplerin kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.