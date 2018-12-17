Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizi ilgilendiren kısım ise UEFA Avrupa Ligi. Gruptan ikinci olarak çıkmayı başaran Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü olduğu için yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray’ın rakipleri saat 15.00’te İsviçre’nin Nyon şehrindeki kura çekiminde belli olacak. İki ekibimiz de ikinci torbada yer olacak ve seribaşı takımlarla eşleşecek. Sarı-lacivertliler, aynı grupta yer aldığı ve seribaşı olan Dinamo Zagreb ile eşleşemeyecek. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat’ta rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımları ilk maçları deplasmanda yapacak.

İŞTE RAKİPLER

Arsenal

B. Leverkusen

Benfica

Chelsea

D. Zagreb *

Dinamo Kiev

E. Frankfurt

Genk

Inter

Napoli

R. Betis

Salzburg

Sevilla

Valencia

Villarreal

Zenit

*(FB eşleşemeyecek)