Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayımlanacak.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 11 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko, ligde lider durumda bulunuyor.

CSKA Moskova ise 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı alan Fenerbahçe Beko, üst üste 8 karşılaşmayı kazandı.