Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Rus ekibi Zenit oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica eşleşti.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)

Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)

Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)

Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)

Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)

Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)

Fenerbahçe - Zenit (Rusya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)

BATE Borisov (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

Galatasaray - Benfica (Portekiz)