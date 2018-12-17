Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Galatasaray, Benfica ile eşleşti. Portekiz ekibi; Bayern Münih, Ajax ve AEK'nın yer aldığı Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla üçüncü sırada tamamladı. Benfica, Portekiz Ligi'nde ise 29 puanla 13. sırada yer alıyor. Zirvedeki Porto'nun 4 puan gerisinde yer alan Benfica, ligde çıktı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Portekiz temsilcisi ligde boy gösterdiği 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı.

Devler Ligi'ni 2 kez kazandı

Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Benfica'nın müzesinde 36 lig ve 26 Portekiz Kupası bulunuyor. 2013-2014 sezonundan sonra 4 yıl üst üste şampiyonluk ipi göğüsleyen Benfica, geçen sezonu ise 81 puanla ikinci sırada tamamladı.

En golcü isimleri Rafa Silva ve Jonas

279 Milyon Euro değerindeki Benfica'nın bu sezon yaptığı transferlerde Leganes'ten aldığı Gabriel ve Pumas'tan renklerine kattığı Nicolas Castillo dikkatleri çekiyor. Portekiz temsilcisinin en skorer isimleri ise attıkları 5'er golle sağ kanat oyuncusu Rafa Silva ve santrfor Jonas.

Teknik patronu Rui Vitoria

Benfca'nın teknik direktörlük görevinde ise Rui Vitoria bulunuyor. 1 Temmuz 2015 tarihinde göreve gelen Portekizli teknik adam takımının başında çıktığı 179 maçta 123 galibiyet ve 30 mağlubiyet aldı. Benfica, maçlarını Portekiz'in başkenti Lizbon'da yer alan 65 bin kapasiteli Estadio da Luz'da oynuyor.

Sezon başında Fenerbahçe'yi eledi

Benfica, sezon başında Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan ilk maçı sahasında Cervi'nin attığı gole 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da oynanan mücadelede 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Fenerbahçe'nin golünü Alper Potuk atarken, Benfica'nın sayısı ise Fernandes'ten geldi. Benfica, Fenerbahçe'yi eledikten sonra Yunanistan ekibi PAOK'u saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Maçlardan önce Kartal şov!

Benfica maçlarında gelenekselleşen Kartal şovu, Avrupa'da herkes tarafından biliniyor. Özellikle Avrupa Kupaları karşılaşmalarından önce, takımın sembolü olan Kartal, maçın başlamasına kısa bir süre önce havalandırılıyor ve stadyumu dolaşıyor.