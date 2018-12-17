Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor mücadelesini 38 bin 368 taraftar takip etti. Müsabakada kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran Erzurumspor taraftarı maç boyunca takımlarını destekledi. Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz maçlara göre daha coşkulu takımına destek verdi.