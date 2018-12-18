Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni hoca Ersun Yanal’la birlikte maça moralli çıkan F.Bahçeli futbolcular ilk yarıda müthiş bir futbol ortaya koydu. Ayew ve Skrtel patentli goller tribünleri kendinden geçirdi. Kâbus dolu sezonda haftalar sonra yüzü gülen taraftarlar 90 dakikanın bitiminde ise bir kere daha stattan yıkılmış ayrıldı. Teknik heyet, futbolcular, taraftarlar büyük üzüntü yaşarken maçın ardından Andre Ayew, “İlk yarıda çok iyi oynadık. Golleri bulduk. İkinci yarıda golü yememizle birlikte özgüvenimiz düştü. 3. golü bulmamız gerekiyordu onu da bulamadık. Kendi sahamızda oynuyorsak iç sahada bunlar olmalı. Kalemizi de doğru şekilde savunamadık” şeklinde konuştu.

Bunları konuşacağız

Fakat en çarpıcı sözler Mathieu Valbuena’ya aitti. “Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. Golleri bulduk. İkinci yarı ise profesyonellik dışıydı bizim için. Bu kabul edilemez” diyen Fransız yıldız, “Burada bir şey söylemem, bir şeyleri değiştirmez. Yarın kendi aramızda konuşacağız. Fransa’da kullandığımız bir deyim var. Kol kırılır yen içinde kalır. Kirli bir durum varsa, aile içinde kalır” sözleriyle takım oyuncuları içinde aşılması gereken problemler olduğu imasında bulundu. Önümüzdeki günlerde çok tartışılacak bu sözlerin sonrasında Ersun Yanal’ın ne gibi hamleler yapacağı merak konusu.