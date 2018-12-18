Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig’de 16. haftanın kapanış maçında Ersun Yanal’ın Fenerbahçesi, Erzurumspor’u konuk etti. Küme düşme hattından kaçma karşılaşması kora kor geçti. İç sahada oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alarak bu kulvarda da ligin 17.si olan Fenerbahçe, tribünlerin müthiş desteğiyle maça inanılmaz bir baskıyla başladı. Sarı-lacivertli oyuncuların müthiş hırsı ve presi neticesinde ilk yarının neredeyse tamamı Erzurum yarı alanında oynandı. Sarı-lacivertliler ayağa seri paslarla rakibinin başını döndürüp, tribünleri coşturdu. Bu güzel oyunun ödülü ise iki gol oldu. 18’de Isla’nın sağdan ortasına uzak direkte kafayı vuran Ayew ağları havalandırdı: 1-0. Tribünler ise Ganalıdan çok Ersun Yanal’ın adını haykırdı. 27’de Valbuena’nın sağdan kullandığı kornerde kafayı vuran Skrtel farkı açarken de tribünler “Ersun Yanal” diye inliyordu: 2-0.

Thy rötarı!

Golcü diye alınan Islam Slimani, Fenerbahçe’nin hızını rakip stoperlerden daha etkili bir şekilde kesse de soyunma odasına 2-0’la giden sarı-lacivertlilerin keyfi yerindeydi. Ancak ikinci yarıda saha değişimi oyuna da yansıdı. Mehmet Özdilek’in Kone ile Özer’in yerine İbrahim Akdağ ve Emrah Başsan’ı sahaya sürmesi Dadaşları ateşledi. 48’de Sunu’nun soldan ortasını arka direkte plaseleyen Emrah, Erzurum’u umutlandırdı: 2-1. Ersun Yanal, oyundan düşen Ekici’yi Benzia, Valbuena’yı Barış’la değiştirdi. Ama taze kanlar beklenen etkiyi bir türlü sağlayamadı. Erzurum hızlı ataklarla beraberlik için yüklenmeyi sürdürürken, Fenerbahçe’yi hata yapmayan savunması ayakta tuttu. Ta ki uzatma dakikalarına kadar. Kronometreler 90+2’yi gösterirken yıkım anı geldi. Sunu’nun on sekiz içine gönderdiği topa Thy dönerek vurdu, Yanal’ın ilk sevincine rötar yaptırdı: 2-2.

ERSUN HOCA TRANSFER İSTEDİ

Kadro güçlenmeli

Maçın ardından, “Futbolun sürekliliği ve devamlılığını sağlamanız lazım. İlk yarının sonuna doğru düşen bir tempomuz vardı” diyerek tespitte bulunan F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Bu da aleyhimize döndü. Son dakikada o golü Fenerbahçe’nin yememesi lazımdı. Artık bunları düzeltecekler olarak olumlu sürecin içine girdiğimizi düşünüyorum” sözlerini kullandı. Hoca, “Bu oyuncuların sağlıklı bir şekilde hazırlık dönemini geçirmesi gerekiyor. Fenerbahçe bugün gündemde olan kadrosunu her zaman güçlendirebilecek imkana sahiptir. Bu da önümüzdeki günlerde konuşulup bir sürece bağlanacaktır” diyerek transfer istediğini ima etti.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDAKİ GİBİ

Benzer başlangıç

Ersun Yanal, Fenerbahçe’de ikinci dönemine de ligde puan kaybıyla başladı. Fener, Yanal ile şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda, ilk lig maçında Konyaspor karşısında ilk yarı 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarı yediği gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı.