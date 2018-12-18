Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmasından sonra 10 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü müsabakasında da takımının yanında olamadı. Terim’in yokluğunda sahada Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı. Bu müsabakanın ardından deneyimli teknik adamın 3 maç cezası kaldı.
Fatih Terim’in 3 maç cezası kaldı
18.12.2018 - 22:58 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kupadaki Keçiörengücü maçıyla birlikte 3 maç cezası kaldı.
Etiketler : Fatih Terim,
594103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/594103.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
4
2
21
7
14
34
2
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
3
Beşiktaş
16
7
5
4
27
19
8
26
4
Trabzonspor
16
7
5
4
28
21
7
26
5
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
6
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
7
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Kayserispor
16
5
3
8
14
24
-10
18
14
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
15
Akhisar Bld.Spor
16
4
4
8
19
26
-7
16
16
Erzurum BB
16
3
6
7
15
21
-6
15
17
Fenerbahçe
16
3
6
7
16
24
-8
15
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
16. Hafta Maçları
12/14/2018
Göztepe - Bursaspor
12/15/2018
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
12/15/2018
Sivasspor - Mke Ankaragücü
12/15/2018
Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
12/15/2018
Medipol Başakşehir Fk - Galatasaray
12/16/2018
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
12/16/2018
Kayserispor - Akhisarspor
12/16/2018
Beşiktaş - Trabzonspor
12/17/2018
Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
16
10
3
3
28
17
11
33
3
Gazişehir Gaziantep
16
8
4
4
26
12
14
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Boluspor
16
8
3
5
20
15
5
27
6
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
7
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
8
Altınordu
16
6
7
3
20
12
8
25
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
Adanaspor
16
4
7
5
19
19
0
19
12
İstanbulspor
16
4
7
5
21
23
-2
19
13
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
14
Altay
16
4
4
8
20
18
2
16
15
Elazığspor
16
4
3
9
21
28
-7
15
16
Afjet Afyonspor
16
4
3
9
20
27
-7
15
17
Eskişehirspor
16
4
3
9
14
32
-18
15
18
Karabükspor
16
0
2
14
6
47
-41
-1