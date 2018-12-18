Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmasından sonra 10 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü müsabakasında da takımının yanında olamadı. Terim’in yokluğunda sahada Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı. Bu müsabakanın ardından deneyimli teknik adamın 3 maç cezası kaldı.