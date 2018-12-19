Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, ikinci defa göreve gelen Ersun Yanal ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Koç, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Fenerbahçe’nin ligde beklenmedik bir durumda olduğunu söyleyen Koç, önümüzdeki sene şampiyon olmak için şimdiden kolları sıvayacaklarını söylerken “Gerekirse bu uğurda Finansal Fair Play kurallarına uymaz, Avrupa’ya gitmeyiz” dedi. İşte Başkan Ali Koç’un açıklamalarından öne çıkanlar… “Hiç beklemediğimiz bir hâldeyiz. Bu odadaki herkese kâğıda yazın deseydik herhâlde hiç birimiz bu durumu tarif edemezdik...”

Yarın güneş açacak

“Mesela 5-0, 6-0 kazanacağımız son maçı uzatmada yediğimiz golle berabere bitirdik… Basketbol ve voleybol, diğer branşlarda başarılı olunsa bile futbol başarılı olmayınca bunlar göz ardı edilebiliyor. Cocu ile aşı tutmadı, yolları ayırdık. Sonra Koeman’la devam etmenin doğru olduğunu düşündük, o da olmadı. Beş senedir şampiyon olamıyoruz. Mahcup ve üzgünüz ama hayat devam ediyor ve bu durumdan hep beraber çıkacağız. Hava yağmurlu, ıslak ve kaygan bir zemin. Puslu hava ve görüş mesafesi kısıtlı. Ama yarın güneş açacak. Ersun Yanal bu yüzden burada...”

Hesaplar öbür sene için

“Bu seneyi kaybettik ama önümüzdeki sene için transfer yapmak zorundayız. Gözümüzü karartacağız gerekirse... FFP çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz 11,9 milyon avro bütçemiz var. Biz ağzımızla kuş tutsak da FFP kurallarına riayet edemeyeceğiz, bu sezon 60 milyon avro kâr elde etmemiz lazım, bu da mümkün değil. UEFA ile 31 Ocak’ta görüşmemiz var. FFP, Türk kulüpleri özelinde başarılı olamadı. Gözümüzü karartmak ne demek? Zaten FFP’yi karşılayamıyoruz. Belki de önümüzdeki yıl Avrupa’ya gitmektense şampiyon olacağımız kadroyu kuracağız... “

Yanal bizi inandırdı getirdik

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal’la ilgili daha önce kullandığı ifadeler için “Birçok şey söyledim, evet. Fikir değiştirdik. Ben yabancı hocayı tercih etmiştim. Hocamızla buluşunca bütün soruları kendisine yönelttim, aldığım cevaplardan tatmin oldum. Bizi tatmin etti yani. Hata yaptıysak hata yaptık ama şimdi yeni bir yola giriyoruz” dedi.