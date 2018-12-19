Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Rusya’nın CSKA Moskova takımını 79-75 yendi. Temsilcimiz bu skorla 13’üncü maçında 12’nci galibiyetini elde etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda nefeslerin tutulduğu bir maç vardı. Sarı Kanarya tutuk bir ilk çeyrek oynadı. Rus ekibi Hackett ve De Colo’nun üçlükleriyle 2. periyoda 26-18 önde geçerken bu bölümde bir ara fark 15 sayıya kadar çıktı: 33-48. Hines ve Clyburn’ün skorer oyunu sebebiyle rakibine bir türlü yaklaşamayan Fener ilk üçlüğünü bitime 1 saniye kala Guduric’le buldu: 36-48.

Datome sahne aldı

3. çeyrekte sarı-lacivert fırtına esmeye başladı. Datome ipleri eline aldı ve Obradovic’in takımı 16-0’lık seri yaptı. Bir anda 52-48 geri düşen CSKA neye uğradığını şaşırdı. Sonrasında toparlanan Rus ekibi Rodriguez, Higgins ve Clyburn ile üçlükler bularak final bölümüne 62-60 önde girdi. Guduric ve Vesely’nin sayılarıyla oyuna ağırlığını yeniden koyan Fener bitime 59 saniye kala Vesely ile öne geçti: 77-75. Oldukça heyecanlı geçen maçın son dakikasında ribauntlarda rakibine büyük üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 79-75 galip ayrıldı.