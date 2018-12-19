52. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Vahid Amiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0 
79. dakikada Olcay'ın kale sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Parmak'ın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0 

Stat: Medical Park 
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Kerem Ersoy xxx, Deniz Caner Özaral xxx 
Trabzonspor: Uğurcan xx (Arda Akbulut dk. 71 x), Kamil Ahmet Çörekçi xxx (Kucka dk. 64 x), Hosseini xxx, Batuhan Artaslan xxx, Ibanez xxx, Zeki Yavru xx, Murat Cem Akpınar xx (Semih Karadeniz dk. 77 x), Abdulkadir Parmak xx, Olcay Şahan xx, Vahid Amiri xxx, Ekuban xxx 
Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Rodallega, Pereira, Novak, Nwakaeme 
Teknik Direktör: Ünal Karaman 
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol x, Serkan Yavuz x, Ali Zorlu x, Ali Aydın x, Fatih x, Berkay x, Mustafa Aydın x, Güray x (Alpay dk. 57 x), Aykut x, Ercüment x (Gökhan dk. 64 x), Emrah x (Murat Akgül dk. 81 ?) 
Yedekler: Osman Şimşek, Eren Görür, Mehmet Fatih Ayık 
Teknik Direktör: Şenol Kürtçüoğlu 
Goller: Batuhan Artaslan (dk. 9), Ekuban (dk. 17 ve 35), Vahid Amiri (dk. 52), Abdulkadir Parmak (dk. 79) (Trabzonspor) 
Sarı kartlar: Zeki Yavru (Trabzonspor), Fatih (Sivas Belediyespor) 