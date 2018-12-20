Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da bir devir sezon sonu kapanacak. Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında adım atan, başta 4 şampiyonluk olmak üzere, önemli başarılarda rol oynayan kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi, ligin bitmesiyle sona erecek. 10 Şubat’ta 34 yaşında olacak tecrübeli futbolcunun kontratının uzatılmasına sıcak bakılmıyor ama sarı-kırmızılı kulüpte 300 maçı deviren ve son 8 sezona damga Selçuk İnan muhteşem bir veda planlanıyor; tıpkı hocası Fatih Terim’in futbolculuğundaki vedası gibi... Daha önce Galatasaray’a hizmet etmiş birçok futbolcuya jübile konusunda gerekenin yapılmadığını düşünen sarı-kırmızılı yöneticiler, sezon sonu Selçuk İnan’ı helikopterle sahaya indirip detaylı ve görkemli bir organizasyonla Türk Telekom Stadyumu’nda veda ettirmeyi hedefliyor. Tabii ki her veda bir başlangıç...

BAŞKA TAKIM İSTEMİYOR

Galatasaray yönetimi, Selçuk İnan ile futbolcu olarak sözleşme uzatmayı planlamasa da, sarı-kırmızılı efsaneye kulüp içinde görev teklif edecek. Teknik direktör Fatih Terim de, Selçuk’un gerek ekibinde gerekse Florya’da olmasına çok sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcunun oyun görüşüne çok güvenen Terim, kaptanını yanında istiyor... Selçuk İnan ise her ne kadar daha futbol oynamayı arzu etse de artık bu saatten sonra da Galatasaray’dan başka bir takımın formasını giymeye sıcak bakmıyor. Millî futbolcu, yönetimin de düşündüğü gibi futbolu bıraktıktan sonra yine G.Saray’a hizmet etmeyi planlıyor.

120 DEFA AYAĞA KALDIRDI

Galatasaray’da 4 şampiyonluk yaşayan Selçuk İnan, 300 maça çıkarken 58 kere rakip fileleri havalandırdı. Selçuk 62 pasıyla da takım arkadaşlarına gol sevinci yaşatırken 120 defa sarı-kırmızılıların sevinmesini sağladı.

DEMBA BA 'EVET' DEDİ

G.Saray Vedat Muriqi’nin ardından bir santrforla daha anlaşmaya vardı: Beşiktaş’ın eski yıldızı Demba Ba... Çin’in Shanghai Shenhua takımında forma giyen 33 yaşındaki futbolcuya 5 aylığına 1,3 milyon avro öneren Galatasaray’ın teklifi kabul gördü. Demba Ba, Cimbom’a “Evet” dedi. Çinlilerin kiralama bedeli istemediği oyuncu için artık iş resmî imzalara kaldı.

BELHANDA TAKIMA KATILDI

Süper Lig’de ilk yarının son maçında Sivaspor ile karşılaşacak G.Saray hazırlıklarını sürdürdü. Uzun zamandır sakatlığı devam eden Belhanda yüzleri güldürdü. Faslı futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı. Garry Rodrigues, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışması gerçekleştirdi. Sinan Gümüş, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı.

OZAN'LA 2023’E

Performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak ilk sözleşmeyi kapan isim oldu. On sekiz yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı ve yarın da resmî açıklama yapılacak. Bu sezon 16 maçta forma giyen Ozan, Manchester City’nin dahi radarına girmişti.

YUNUS GELİYOR!

Sezon başında Ozan Kabak’ı Türk futboluna kazandıran Fatih Terim, şimdi de Yunus Akgün’ü hazırlıyor. İkinci yarıda Yunus’a daha çok şans vermek isteyen Terim, yardımcılarından Yunus için özel program hazırlamasını istedi. Yunus, Keçiörengücü’ne attığı golle öz güven kazanmıştı.

TAFFAREL MEMNUN

Yedek kaleci İsmail Çipe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü maçında kaledeydi. Genç file bekçisi kalesinde bir gol görse de performansıyla yine güven verdi. Kaleci antrenörü Taffarel, maç sonunda Çipe’den çok memnun olduğunu ve gelişimini yakından takip ettiğini söyledi.