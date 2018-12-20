FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 3 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sırada yer aldı. 2018'e 42. sırada başlayan Türkiye ise kasımda olduğu gibi 39. sırada kaldı. Kosova, 2017 Aralık sıralamasına göre 46 basamak atlayarak 131. sıraya çıktı ve yılın en fazla yükselen takımı oldu.
Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri değişmedi
20.12.2018 - 14:10 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasının 39. basamağındaki yerini korudu.
Etiketler : Türkiye,FIFA,haberler,
594388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/594388.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
4
2
21
7
14
34
2
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
3
Beşiktaş
16
7
5
4
27
19
8
26
4
Trabzonspor
16
7
5
4
28
21
7
26
5
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
6
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
7
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Kayserispor
16
5
3
8
14
24
-10
18
14
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
15
Akhisar Bld.Spor
16
4
4
8
19
26
-7
16
16
Erzurum BB
16
3
6
7
15
21
-6
15
17
Fenerbahçe
16
3
6
7
16
24
-8
15
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
17. Hafta Maçları
22.12.2018
Mke Ankaragücü - Göztepe
22.12.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
22.12.2018
Kasımpaşa - Beşiktaş
23.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor
23.12.2018
Bursaspor - Yeni Malatyaspor
23.12.2018
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
23.12.2018
Galatasaray - Sivasspor
24.12.2018
Antalyaspor - Fenerbahçe
24.12.2018
Akhisarspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
16
10
3
3
28
17
11
33
3
Gazişehir Gaziantep
16
8
4
4
26
12
14
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Boluspor
16
8
3
5
20
15
5
27
6
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
7
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
8
Altınordu
16
6
7
3
20
12
8
25
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
Adanaspor
16
4
7
5
19
19
0
19
12
İstanbulspor
16
4
7
5
21
23
-2
19
13
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
14
Altay
16
4
4
8
20
18
2
16
15
Elazığspor
16
4
3
9
21
28
-7
15
16
Afjet Afyonspor
16
4
3
9
20
27
-7
15
17
Eskişehirspor
16
4
3
9
14
32
-18
15
18
Karabükspor
16
0
2
14
6
47
-41
-1