Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Beşiktaş canlı izle, Kasımpaşa BJK şifresiz izle, Kasımpaşa Beşiktaş şifresiz kanallar, Kasımpaşa Beşiktaş az tv idman tv uydudan izle... Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında iki İstanbul ekibi karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mustafa Denizli ile Şenol Güneş'in karşı karşıya geleceği karşılaşma haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarının başında geliyor. Zirve mücadelesi veren iki takım da karşılaşmaya 3 puan parolası ile çıkıyor. Evinde kazanmak isteyen Kasımpaşa ile deplasmanda gülmek isteyen Beşiktaş arasındaki mücadele ile ilgili detaylar haberimizde

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 22 ARALIK 19.00 -

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de. Karşılaşma sadece beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Yukarıdaki linkten karşılaşmayı dakika dakika takip edebilir, üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Babel, Mustafa

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

Caner Erkin cezalı

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin’den yoksun çıkacak. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Kasımpaşa 6. sırada bulunuyor

Süper Lig’de yaptığı karşılaşmaların 8’ini kazanan Kasımpaşa, 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Ligdeki son 2 maçını kaybeden lacivert-beyazlılar, 26 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise ligin geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa ile aynı puana sahip siyah-beyazlı ekip, averajla 3. sırada bulunuyor.

Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda Kasımpaşa’nın sahasında yapılan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıdaki maçtan ise Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 31. randevuda

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20’sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş’ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park’taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş son yıllarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4’ünde puan kaybetti. Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.

Kartal'ın 3 maçlık hasreti

Ligdeki son 2 maçından da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa’yı devirerek devreye iddialı bir konumda girmeyi planlıyor. Ancak Kara Kartal, 3 maçtır Lacivert-Beyazlılar’ı deplasmanda mağlup edemiyor. Ev sahibi ekip Kasımpaşa son 3 maçta, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında rakibini 2-1 yenerken, geçen sezonki karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.