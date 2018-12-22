Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da yönetimin 1 ve 2 numaralı isimleri Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak’ın son dönemlerde yaptığı açıklamalar camiada yeni krizlere yol açıyor. Albayrak’ın kaybedilen Porto maçı sonrası “Herkesi tebrik ediyorum, G.Saray ruhu işte bu!” sözleri “Yanlış soyunma odasına mı gittiniz” şeklinde eleştiri almış, bu söylemin yankısı sürerken berabere biten Başakşehir maçı sonrası “Puan farkını koruduk” sözleri ise infiale sebep olmuştu. Başkan Mustafa Cengiz de dün transfer konusunda yaptığı açıklamalarla kafaları iyice karıştırdı. Gomis’in ayrılığı sonrası yapılamayan forvet transferi için “Bizim önümüze transfer gelmedi” diyerek bu konuda teknik heyeti işaret eden Cengiz, hemen ardından “Bunu suçlama adına söylemiyorum. Yani ‘Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık’ gibi bir şey demiyorum. Hepimiz çok çalıştık ama planlarımız tutmadı” diyerek toparlama yoluna gitti.



TERİM İSTERSE

Cengiz, devre arası transfer dönemiyle ilgili de çelişkili konuştu. Cengiz, bir taraftan “Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde kesinlikle ‘hayır’ demeyiz” derken, diğer taraftan “Bütün mesele seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki bu da izafi. Biz Galatasaray’ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var” diyerek taraftara umut vermedi. Cengiz ayrılan Gomis’le ilgili olarak da “Biz 140 milyon liraya yakın bir ücreti ödeyemezdik. Ödeyemediğimiz için de Gomis ayrılmak durumunda kaldı. Yaşamın gerçekleri var. Biz Galatasaray’ın kuruşunu sokağa atmayız” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın altyapıda önemli işlere imza attığını da dile getiren Cengiz “Ama bunun farkındalığı yok. En büyük sorunumuz iletişim. Maalesef yaptıklarımızı anlatamıyoruz” dedi.

MAÇA ODAKLANIN

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bir yandan transfer için mesai harcarken, diğer yandan ilk yarının son maçı olan Sivasspor maçının planları üzerinde çalışıyor. Oyuncularına ilk yarıyı galibiyetle kapatmaları gerektiğini anlatan Terim, transfer dedikodularına kulaklarını takımlarını istedi. Terim “Transferi biz düşünürüz. Siz işinize bakın. Size gelen teklif varsa Sivasspor maçı sonrası düşünün” ifadelerini kullandı. İkinci yarının çok daha çetin geçeceğini vurgulayan Terim, “Artık hiçbir maçı kaybetme lüksümüz yok. Sivas maçıyla birlikte galibiyet serisi istiyorum!” dedi.

SİNAN GÜMÜŞ GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Hafif sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ile uzun süredir tedavi gören Sinan Gümüş, dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı-kırmızılılar Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

OZAN KABAK'I BAĞLAYACAKLAR

Galatasaray yönetiminin sözleşmesini uzatma kararı aldığı Ozan Kabak ile Sivasspor maçı sonrasında masaya oturacağı öğrenildi. Genç oyuncuyla devre arası kampı başlamadan yeni sözleşme imzalamak isteyen sarı-kırmızılıların Avrupa’dan gelen teklifleri de geri çevirdiği ifade edildi.

GARRY'DEN HOLLANDA CEVABI

G.Saraylı futbolcu Garry Rodriuges, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Yeşil Burun Adaları forması giyen genç oyuncu Hollanda’yı niçin seçmediğiyle ilgili bir soruya “Ronald Koeman beni arayabilirdi. Ben şu anda büyük bir kulüpte oynuyorum. Babam için ülkemi seçtim” dedi.

FERNANDO'YA TALİP VAR

Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel, Brezilyalı Fernando Reges için Sarı-kırmızılı kulübe teklif getirdi. Jardel’in aracılık yaptığı Corinthians'ın transfer teklifinin henüz olgunlaşmadığı Galatasaray’ın 32 yaşındaki Fernando için 6-8 milyon avro arasında bir rakam isteyebileceği öğrenildi.

SEÇİM ATEŞİ CAMİAYI SARDI

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetimine karşı tepkiler artıyor. Sarı-kırmızılı camiada da erken seçim sesleri iyice yükselmiş durumda. Başkan Mustafa Cengiz’in erken seçim kararı alması durumunda Ozan Korkut ve GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk’ün adaylıklarını açıklayacağı öğrenildi.