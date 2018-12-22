Beşiktaş'ta Vagner Love, Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmedi
Beşiktaş'a kötü haber!
22.12.2018 - 12:37 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Vagner Love, Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmedi
Etiketler : Beşiktaş,
594697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/594697.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
4
2
21
7
14
34
2
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
3
Beşiktaş
16
7
5
4
27
19
8
26
4
Trabzonspor
16
7
5
4
28
21
7
26
5
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
6
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
7
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Kayserispor
16
5
3
8
14
24
-10
18
14
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
15
Akhisar Bld.Spor
16
4
4
8
19
26
-7
16
16
Erzurum BB
16
3
6
7
15
21
-6
15
17
Fenerbahçe
16
3
6
7
16
24
-8
15
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
17. Hafta Maçları
22.12.2018
Mke Ankaragücü - Göztepe
22.12.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
22.12.2018
Kasımpaşa - Beşiktaş
23.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor
23.12.2018
Bursaspor - Yeni Malatyaspor
23.12.2018
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
23.12.2018
Galatasaray - Sivasspor
24.12.2018
Antalyaspor - Fenerbahçe
24.12.2018
Akhisarspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
16
8
4
4
26
12
14
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Boluspor
16
8
3
5
20
15
5
27
6
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
7
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
8
Altınordu
16
6
7
3
20
12
8
25
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
Adanaspor
16
4
7
5
19
19
0
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
14
Altay
16
4
4
8
20
18
2
16
15
Elazığspor
16
4
3
9
21
28
-7
15
16
Afjet Afyonspor
16
4
3
9
20
27
-7
15
17
Eskişehirspor
16
4
3
9
14
32
-18
15
18
Karabükspor
16
0
2
14
6
47
-41
-1