Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir forması giyen ve futbolundan çok saha dışı olaylarla gündeme gelen Arda Turan, Aytemiz Alanyaspor maçına yedekler arasında başladı. Karşılaşmanın 68. dakikasında Teknik Direktör Abdullah Avcı, Napoleoni'nin yerine Arda'yı sahaya sürdü.

Çok vakit geçmeden Alanyaspor tribünleri Arda Turan'a tepki göstermeye başladı. Topu her ayağına aldığında Alanyaspor tribünleri futbolcuyu ıslıkladı.

ALANYASPOR MAÇINA KADAR 31 DAKİKA OYNADI

Bu sezon şu ana kadar 7 maçta şans bulan Arda Turan, Alanyaspor maçına kadar sadece 31 dakika süre alabilmişti. Arda Turan, Başakşehir'den önce dünya devi Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray ve Manisaspor formalarını giymişti. (Ajansspor)