Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı skor, Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz izle, Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle, Trabzonspor Çaykur Rizespor Beinsports izle. Spor Toto Süper Lig’in ilk yarı son hafta maçında Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takımın da 3 puan mücadelesi vereceği ve 35. kez karşı karşıya gelecek olan maç için heyecan dorukta... İki takım arasında bugüne kadar 34 maç gerçekleşti ve Trabzonspor'un galibiyetlerde 21-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın 8 karşılaşması ise beraberlikle noktalandı. Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı skor, Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz izle, Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle, Trabzonspor Çaykur Rizespor Beinsports izle gibi en çok araştırılanlar haberimizde..

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bu hafta oynanacak olan maçlarla birlikte Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanmış olacak. 26 puan ile haftaya 4. sırada giren Trabzonspor, rakibi Çaykur Rizesyor’u yenerek hem devre arasına moralli girmek, hem de zirvedeki yerini korumak istiyor. Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak. Medical Park Stadyumunda oynanacak olan müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu yapacak.

MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Novak, Kucka, Onazi, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Nwekaeme ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.

Eksiklere rağmen tek düşünce galibiyet

Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, kadroda zorunlu olarak revizyona gidecek. Sakatlıkları bulunan Sosa ve Toure'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Pereira, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Karaman, savunmada Zargo Toure’nin yerine Hüseyin Türkmen ve Majd Hosseini ikilisine şans verecek. Pereira’nın yokluğunda ise Kamil Ahmet Çörekçi’nin şans bulması bekleniyor. Sosa'nın yokluğunda ise bu bölgede ise Kucka'nın forma giymesi bekleniyor.



Evinde lider

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda lider konumda yer alıyor. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü ve 17 puan toplayarak iç saha sıralamasında ilk sırada yer aldı.



