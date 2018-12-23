Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da gerçekleştirilemeyen transfer hamleleri âdeta yarım sezona mal oldu. Geçen sezonun gol kralı Bafetimbi Gomis’i satıp, yerini dolduramayan sarı-kırmızılı yönetime bu konuda eleştiriler her geçen hafta daha da artarken, Başkan Mustafa Cengiz önceki gün yaptığı açıklamayla sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı. Cengiz’in “Önümüze transfer gelmedi” açıklaması çok yadırgandı. Bu açıklamanın ardından saatler 19.05’i gösterirken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İngilizce olarak “Bazen ne yapsan olmuyor” mesajı içeren bir tweet paylaştı. Terim’in bu mesajı kırıldığı şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe maçı sonrası tarihî cezalar alan Terim’in yönetimin kendisini yeterince savunmadığı gerekçesiyle süren kırgınlığı daha da derinleşti.



“Konsantra2yon!”

Fatih Terim, Başkan Cengiz’in “Önümüze transfer gelmedi” dediği dönem için Modeste’nin yanı sıra Pato, Vagner Love, Cornelius gibi isimleri de alternatif olarak yönetimin önüne koymuştu. Fakat sarı-kırmızılı yönetim bu isimleri Florya’ya getirmeyi başaramamıştı. Terim’in “Bazen ne yapsan olmuyor” mesajına yönetimden aynı yöntemle cevap gecikmedi. Terim’in geçen yıl gelen şampiyonluk öncesi sık sık kullandığı “Konsantrasyon” mesajını örnek alan yönetim Terim’e “Nice zaferlere - Konsantra2yon” tweetiyle ikinci yarıyı işaret etti. Gomis’in gidişi sonrası “Koca Galatasaray Gomis’in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa onu verir mi?” diyen Terim, şimdi yönetimden en az iki golcü transferi bekliyor.

Alan bitti iddiası

Galatasaray yönetimi devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken, Guangzhou’nun forvet oyuncusu Alan ile her konuda anlaşıldığı iddia edildi. Galatasaray’ın, yıllık 3.5 milyon avro ücret karşılığında Alan ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Çin ekibinin golcü futbolcuyu ücretsiz olarak elden çıkaracağı belirtildi.

Tek eksik Emre Akbaba

Galatasaray’da Sivasspor karşılaşması öncesi sakatlığı devam eden Emre Akbaba dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fas Millî Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından ligde Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran Younes Belhanda, hafta içinde takımla çalışmalara katıldı. Belhanda’nın Sivasspor müsabakasında 11’de olması bekleniyor. Fenerbahçe maçı sonrası ceza alan Rodrigues, Donk ve Ndiaye’nin cezaları bitti.