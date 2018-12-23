Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 yendiği maçta 16 yaşındaki Mustafa Kapı ilk kez resmi bir maçta sarı kırmızılı formayı giydi. Mücadelenin 90+4. dakikasında taraftarların alkışları arasında oyuna giren genç isim, son düdükten sonra taraftarlara üçlü çektirdi.

GALATASARAY'IN 16 YAŞINDAKİ GENÇ YILDIZI

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasının son dakikaları ilginç anlara sahne oldu. Sarı kırmızılılarda teknik heyet 16 yaşındaki Mustafa Kapı'yı oyuna almak istedi. Bu sırada maç bir türlü durmadı. Taraftarlar da Mustafa Kapı'nın oyuna girebilmesi için sahadaki futbolculara baskı yaptı. En sonunda top Ozan Kabak'a geldi ve genç oyuncu takım arkadaşının sahaya girebilmesi için topu dışarı gönderdi.

Mustafa Kapı'nın oyuna girmesinin ardından stadyumda büyük bir alkış sesi duyulurken genç oyuncu tribünlere alkışla karşılık verdi.

MUSTAFA KAPI TARİHE GEÇTİ

16 yıl, 4 ay, 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Ligde forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Mustafa Kapı'dan önce Galatasaray'da rekor 30 Mayıs 2003'te 16 yıl, 7 ay, 4 günlükken ligde forma giyen Servet Gökçen'e aitti.