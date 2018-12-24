Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta gündem Şenol Güneş... Tecrübeli teknik adamın takımdaki etkisi eskisi gibi değil. Edinilen bilgilere göre Şenol Hoca ile futbolcular arasındaki iletişim tamamen kopmuş durumda. Yöneticiler arasında Şenol Hoca’yı destekleyen isimlerin bile “Hoca eskisi gibi olsaydı Tolgay da, Pepe de gitmezdi. Oğuzhan daha çabuk toparlanır, Babel böyle olmazdı” dediği öğrenildi. Beşiktaş’la büyük başarılar yaşayan 66 yaşındaki teknik adamın motivasyonu da son derece düşük. Saha kenarında eskisi gibi takımın kötü futboluna ve skora isyan eden bir teknik adam görünmüyor. Zaten futbolculara uyarı yaptığında bile sert tepkilere maruz kalabiliyor.

FİKRET ORMAN ZORDA

Galatasaray maçında Quaresma, hocasının kenardan yaptığı uyarılara sertçe tepki göstermiş ve el kol hareketleriyle sırtını dönüp gitmişti. Babel’in de Başakşehir maçı devre arasında Güneş’e “Sen futbolu bilmiyorsun” diye iki defa üst üste bağırdığı iddia edilmişti. Tecrübeli teknik adamın otoritesini sarsan buna benzer olaylar sahaya da yansıyınca Beşiktaş ilk yarı sonunda liderin 9 puan gerisinde kalmış oldu. Bu zamana kadar Şenol Güneş’in en büyük destekçisi olan Başkan Fikret Orman’ın, gelen tepkiler üzerine devre arasında tecrübeli teknik adamla yolları ayırabileceği öğrenildi.

TOLGAY İÇİN STUTTGART BASTIRIYOR

Kadro dışı kalan ve Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürülen Tolgay Arslan için Stuttgart devrede. Bundesliga ekibinin şu anda yıldız futbolcu için en ciddi alıcı olduğu öğrenildi. Devre arasında satılması beklenen Tolgay için Bundesliga’dan Wolfsburg ile Hamburg’un da devrede olduğu biliniyor.

LOVE'UN ŞARTI ALACAKLARI

Vagner Love’un Beşiktaş macerası sona eriyor. Brezilya basınında çıkan haberlerde suskun golcünün, Flamengo ile Corinthians takımlarından birine gideceği iddia edildi. Ancak Love’un, Beşiktaş’tan alacaklarının ödenmesi şartıyla takımdan ayrılabileceğini siyah-beyazlı yönetime ilettiği öğrenildi.

DORUKHAN SEVİNDİRDİ

Beşiktaş’ın son haftalardaki en başarılı ismi olarak dikkat çeken Dorukhan Toköz, Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. VAR kararı ile iptal edilen golünde yaşadığı sevinç sırasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan 22 yaşındaki oyuncu, devre arasında takımla birlikte çalışmalarda yer alabileceğini söyledi.

"CANNAVARO GELİYOR" İDDİASI!

Şenol Güneş “Görevimin başındayım” dese de, kulislerde yönetimin hoca arayışında olduğu konuşuluyor. Beşiktaş’ın Çin’de Talisca’nın formasını giydiği GZ Evergrande’nin başında bulunan Fabio Cannavaro ile görüştüğü iddia edildi. Yönetimin Guti ya da Cannavaro’yu takımın başına getireceği ileri sürüldü.