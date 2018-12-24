Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Fenerbahçe canlı izle, Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz izle, Antalya Fener maçı canlı izle, Antalya FB canlı skor, Antalyaspor Fenerbahçe canlı izleme linki, Antalyaspor Fenerbahçe az tv idman tv... Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı bugün oynanacak maçlarla kapanıyor. Saat 20.00'da oynanacak karşılaşmalar heyecanla bekleniyor. Karşılaşmada ligin 7. sırasında bulunan Antalyaspor, ligin 17. sırasında bulunan Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Ersun Yanal yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda alacağı galibiyet ile ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Karşılaşmaya dair merak edilen detaylar haberimizde

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ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTAİ HANGİ KANALDA?

Antalya Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Kaşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik ile ise canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma sadece beIN SPORTS ekranlarından yayınlanıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Barrada, Drole

Fenerbahçe: Harun, İsla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, M.Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado

Antalyaspor'da 4 cezalı

Kırmızı-Beyazlılar’da teknik patronu Bülent Korkmaz, cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle bu zorlu maç öncesi 11 oluşturmakta zorlanıyor. Antalyaspor’da geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören Diego Angelo’nun yanı sıra sarı kart gören Ondrej Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik cezalı duruma düşmüştü. Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Doukara’nın ise oynaması beklenmiyor.

Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. randevuda

Süper Lig’de 45’inci kez Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor, geride kalan 44 maçta 7 galibiyet alırken 7 karşılaşmadan da beraberlik ile döndü. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile Fenerbahçe 45. kez karşılaşacak. Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig’de geride kalan 44 maçın 30’unu Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor’un 37 golüne, sarı lacivertiler 82 golle karşılık verdi. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 22 maçın 11’ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Geride kalan 16 haftada 26 puan toplayan ve son oynanan Malatyaspor karşılaşmasında sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasında en iyi sonuçla ayrılarak devre arasına mutlu girmek istiyor.

Antalyaspor'da 6 oyuncu eksik

Zorlu karşılaşma öncesi kırmızı beyazlılarda en büyük sorun ise kart cezalısı ve sakat oyuncuların fazlalığı. Akrep’te Malatyaspor deplasmanında gördükleri sarı kartlar ile cezalı duruma düşen Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik’in yanı sıra sakatlıkları devam eden Mevlüt Erdinç ve Charles’in bu mücadelede forma giyemeyecek. Antalyaspor en büyük gol silahı olan Doukara’nın durumu ise maç saatinde netleşecek.