Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lazio'nun, Makedon oyuncu Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 15 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. Corriere dello Sport'un haberine göre İtalya Serie A takımı Lazio, Sergej Milinkovic Savic'in alternatifini arıyor. Lazio'nun, gelen cazip teklifler üzerine satılması beklenen Milinkovic yerine düşündüğü isimlerden biri Fenerbahçeli Eljif Elmas.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Süper Ligde Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas için Lazio'nun 15 milyon Euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Lazio'nun Sportif Direktörü Tare'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Makedon futbolcu için olumlu rapor verdiği ifade edildi.

BU SEZON 1 GOLÜ BULUNUYOR

Orta sahanın ortasında iki yönlü görev yapan Eljif Elmas bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyip 1 gol attı. (Ajansspor)